Uganda: presidenziali, Museveni verso la riconferma

- KAMPALA, 16 GEN - Il presidente uscente dell'Uganda, Yoweri Museveni, sembra essere in dirittura d'arrivo per il suo sesto mandato con il 58,8% dei voti ottenuti alle elezioni di giovedì rispetto al 34,5% del suo rivale Bobi Wine, quando sono stati scrutinati il 91,1% dei seggi. I risultati definitivi sono attesi per oggi pomeriggio, ma già ieri il leader dell'opposizione Wine ha detto di aver vinto le elezioni respingendo come "una completa vergogna" i primi risultati che già davano Museveni in ampio vantaggio. Il 38enne Wine ha denunciato diffusi brogli elettorali e ha detto che in alcuni casi rappresentanti del suo partito (il National Unity Platform) sono stati malmenati e costretti con la forza ad allontanarsi dai seggi.