Usa: marito Harris sarà @SecondGentleman su Twitter

NEW YORK, 15 GEN - Tra le "prime volte" della nuova amministrazione Biden c'è anche il profilo Twitter di Doug Emhoff: il marito della futura vice-presidente Kamala Harris potrà essere seguito sul sito di microblogging all'indirizzo @SecondGentleman. Il profilo è diventato effettivo oggi, a cinque giorni dall'Inauguration Day. Al momento Emhoff non ha ancora twittato, né sta seguendo nessuno (neanche la moglie), ma ha già raccolto in poche ore oltre 315 mila followers. Oggi intanto il presidente eletto Joe Biden ha reso noti gli account di altre figure dell'amministrazione. Tra queste, quello della moglie Jill Biden: Jill che finora ha usato l'indirizzo @DrBiden, una volta insediata come First Lady diventerà @FLOTUSBiden. (ANSA).