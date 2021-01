Covid: nuova stretta a Madrid, si allunga il coprifuoco

ROMA, 15 GEN - Madrid vara una nuova stretta anti-Covid, dopo che nell'ultima settimana i positivi sono aumentati del 51%. Da lunedì in tutta la regione scatterà l'anticipo del coprifuoco alle 23. Hotel, ristoranti e, in generale, tutti i tipi di locali, come negozi, teatri o cinema, avranno orari limitati e dovranno chiudere alle 22. Inoltre verrà estesa la limitazione agli spostamenti in 19 comuni, secondo quanto riportano i media locali. Madrid è solo l'ultima autonomia in ordine di tempo a muoversi verso una nuova stretta, perché in tutta la Spagna le festività natalizie hanno portato a nuovi livelli record di contagi. Alcune regioni hanno chiesto al governo centrale di poter imporre un rigido confinamento a casa nelle aree più colpite, ma per ora l'esecutivo vuole evitare misure drastiche, al contrario di quanto stanno facendo gli altri paesi europei. Quindi le autorità locali, come quelle di Castiglia e Leon, raccomandano ai propri cittadini di restare a casa il più possibile. (ANSA).