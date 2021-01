Siria: Ong, sale a 40 uccisi bilancio raid aerei nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 GEN - Sale a 40 uccisi il bilancio di raid aerei attribuiti a Israele nella Siria sud-orientale al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui 31 miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nei bombardamenti assieme a nove soldati governativi siriani.Si tratta, secondo l'Osservatorio, del più sanguinoso raid aereo compiuto nella zona contro postazioni filo-iraniani negli ultimi due anni e mezzo. Nel giugno del 2018, 55 tra miliziani filo-iraniani e soldati governativi siriani erano morti in bombardamenti aerei nella zona. Dal canto suo l'agenzia governativa siriana Sana ha confermato i raid aerei, attribuendoli al "nemico israeliano", senza però fornire dettagli in merito. (ANSAmed). (ANSA).