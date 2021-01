Usa:Camera approva risoluzione per chiedere 25/o emendamento

NEW YORK, 13 GEN - La Camera approva la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25/o emendamento e rimuovere Donald Trump. Mentre era in corso il dibattito in aula, Pence ha fatto recapitare una lettera alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, nella quale spiegava che il ricorso al 25/o emendamento non era nel miglior interesse del paese. Il no ufficiale di Pence spiana la strada all'impeachment. (ANSA).