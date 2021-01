Usa: Pelosi nomina 9 manager per l'impeachment di Trump

NEW YORK, 12 GEN - La Speaker della Camera Nancy Pelosi ha nominato i 9 manager per l'impeachment di Donald Trump. Sette di questi sono donne, afroamericani e Lgbtq, mette in evidenza il capo dello staff di Pelosi. "E' loro compito costituzionale e patriottico presentare il caso per l'impeachment e la rimozione del presidente. Lo faranno con la determinazione di proteggere la nostra democrazia", afferma Pelosi in una nota. I nove manager sono Jamie Raskin, Diana DeGette, David Cicilline, Joaquin Castro, Eric Swalwell, Ted Lieu, Stacey Plaskett, Joe Neguse e Madelein Dean. (ANSA).