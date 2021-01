Covid: Mosca estende fino a febbraio lo stop ai voli in Gb

MOSCA, 12 GEN - La Russia ha deciso di estendere il congelamento dei collegamenti aerei con la Gran Bretagna almeno fino alle 23.59 dell'1 febbraio per evitare la diffusione della nuova variante del virus del Covid-19 registrata nel Regno Unito. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax citando il centro operativo russo anti-coronavirus. L'interruzione temporanea dei voli da e per la Gran Bretagna è entrata in vigore il 22 dicembre. Domenica scorsa le autorità di Mosca hanno confermato un primo caso in Russia della nuova variante del virus Sars-Cov-2. (ANSA).