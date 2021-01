India: primo volo Air India con equipaggio di sole donne

Il primo equipaggio interamente al femminile della compagnia Air India è atterrato all'alba di oggi all'aeroporto di Bengaluru, dopo avere completato un volo transcontinentale non stop di 17 ore decollato da San Francisco. Zoya Aggarwal, Papagari Thanmai, Akansha Sonaware e Shivami Manhas, le quattro comandanti responsabili del volo, sono state accolte all'arrivo con mazzi di fiori. Papagari Thanmai, a nome di tutte, parlando con i media ha descritto l'esperienza come "entusiasmante. Molti viaggiatori", ha detto, "hanno voluto farsi fotografare con noi. Altri avevano prenotato il nostro volo con largo anticipo. Oltre alla novità dell'equipaggio tutto al femminile, attraeva l'idea della rotta, che avrebbe sorvolato il Polo Sud: i passeggeri hanno festeggiato con noi il momento in cui siamo entrati nella regione polare". Il ministro all'Aviazione Hardeep Singh Puri, in un tweet, si è congratulato: "Questo equipaggio di professioniste ha scritto una nuova pagina della storia della nostra aviazione civile". (ANSA).