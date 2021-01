Covid: von der Leyen discute con task force delle mutazioni

BRUXELLES, 11 GEN - La task force della Commissione Ue sul Covid-19, nella videoconferenza di stamani, ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica del virus, discutendo delle nuove varianti e di come affrontarle. Inoltre si è parlato delle prospettive di approvvigionamento e autorizzazione dei vaccini. Lo rende noto la presidente dell'Esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, su Twitter. Il 21 gennaio è prevista una videoconferenza di coordinamento dei leader Ue sul Covid, mentre questa settimana l'Agenzia europea del farmaco dovrebbe ricevere il dossier completo per lo scrutinio del vaccino AstraZeneca, con la possibile conclusione dell'iter per fine gennaio. (ANSA).