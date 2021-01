Usa, Pelosi: '25mo emendamento, altrimenti impeachment'

NEW YORK, 10 GEN - La Camera americana presenterà nelle prossime ore una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25mo emendamento e "dichiarare il presidente incapace di eseguire i suoi obblighi". Lo afferma la speaker Nancy Pelosi, sottolineando che a Pence saranno concesse 24 ore per rispondere, al termine delle quali se la risposta non sarà quella sperata la Camera procederà con l'impeachment contro Donald Trump. "Nel proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia - afferma la Pelosi - agiremo con urgenza perché questo presidente è una minaccia imminente. Mentre trascorrono i giorni, l'orrore per l'assalto alla nostra democrazia perpetrato dal presidente si intensifica e per questo c'è bisogno di un'azione immediata". (ANSA).