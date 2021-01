Covid: Hancock, entro l'autunno vaccinati tutti adulti Gb

ROMA, 10 GEN - Entro l'autunno nel Regno Unito tutti gli adulti saranno vaccinati contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute Matt Hancock in un'intervista alla Bbc. Il ritmo attuale, ha precisato è di 200.000 vaccinati al giorno, un numero che avvicina l'obiettivo del governo dei 2 milioni a settimana. "Abbiamo ordinato 350 milioni di dosi. Non sono ancora arrivate tutte, ma stiamo procedendo nel modo più veloce possibile", ha detto Hancock ribadendo che la pressione sul NHS è ancora molto forte e quindi tutti i britannici "devono restare a case e seguire le regole del lockdown. Non è il momento di mollare". (ANSA).