Covid: 69 nuovi casi in Cina

PECHINO, 10 GEN - Altri 69 casi di Covid-19 sono stati segnalati ieri in Cina. Lo rende noto il bollettino odierno della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, precisando che le infezioni trasmesse a livello "locale" sono 48, riportate per lo più nella provincia dell'Hebei, nel nord della Cina, una a Pechino e una nella provincia del Liaoning. La commissione ha riferito che non è stato segnalato nessun ulteriore decesso correlato al nuovo coronavirus e che altri 16 pazienti sono stati dimessi. Fino alla serata di ieri, la Cina continentale aveva registrato un totale di 4.412 casi di infezione importati. Tra questi, 4.118 pazienti guariti sono già stati dimessi e 294 risultano ancora ricoverati. Non si segnalano vittime tra i casi positivi al coronavirus importati. (ANSA).