Catalogna: estradizione sempre più lontana per Puigdemont

ROMA, 09 GEN - Lluís Puig, l'ex ministro della Cultura della Generalitat, fuggito in Belgio da oltre tre anni, non sarà estradato in Spagna. La procura belga ha annunciato che non farà ricorso contro la decisione di negare la consegna alla giustizia spagnola, confermata due giorni fa da un tribunale. Una decisione, secondo quanto riferisce El Pais, che segnerà presumibilmente ciò che accadrà con l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e con l'altro ex ministro catalano Antoni Comín. Entrambi sono ancora oggetto di una richiesta di estradizione da parte della Spagna ma secondo il quotidiano spagnolo la decisione su Puig, che a differenza di Puigdemont e Comìn non gode dell'immunità da eurodeputato, farà da apripista anche per gli altri due. (ANSA).