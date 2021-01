Covid: Indonesia, vaccino cinese è compatibile con l'islam

ROMA, 08 GEN - Il vaccino anticovid cinese Sinovac Biotech sarà utilizzato in Indonesia perché considerato halal in quanto non contiene componenti incompatibili con l'islam. Lo ha stabilito il Consiglio degli Ulema a pochi giorni dall'inizio del programma di vaccinazione, riporta il Guardian. In una conferenza stampa Asrorum Nim Sholeh, della commissione del Consiglio per le fatwa, ha definito il vaccino "sacro e halal", anche se l'autorizzazione finale deve comunque venire dall'Agenzia del farmaco indonesiana. L'Indonesia, il più grande Paese a maggioranza musulmana al mondo, ha ricevuto tre milioni di dosi del vaccino cinese ma il timore era che contenesse derivati della carne di maiale o sostanze vietate dalla legge islamica. (ANSA).