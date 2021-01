Germania: ministro Spahn valuta candidatura cancelliere

BERLINO, 08 GEN - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn sta sondando la possibilità con la Cdu di una personale candidatura a cancelliere in vista delle prossime elezioni federali in Germania. Stando alla Bild, pur sostenendo la corsa del ministro presidente del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, alla presidenza dei conservatori tedeschi, Spahn sarebbe pronto a candidarsi come cancelliere, se avesse più consensi di Laschet a marzo. (ANSA).