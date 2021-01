Assalto al Congresso, non esclusi capi accusa a Trump

WASHINGTON, 8 GEN - Il procuratore generale della capitale federale Washington, Michael Sherwin, ha affermato di non escludere capi di accusa nei confronti di Donald Trump per aver incitato l'assalto alla sede del Congresso americano. Sherwin ha aggiunto che il Dipartimento di giustizia prenderà in considerazione l'ipotesi di reati penali contro chiunque abbia giocato un ruolo nella vicenda.(ANSA).