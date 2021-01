Iran, 'siamo in grado di arricchire l'uranio fino al 90%'

TEHERAN, 7 GEN - L'Iran afferma di poter "facilmente" arricchire l'uranio fino a una purezza del 90%, corrispondente alla quantità necessaria per produrre una bomba atomica, che tuttavia Teheran ha sempre sostenuto di non voler ottenere. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, Behrouz Kamalvandi. "Stiamo studiando le necessità del Paese per arricchire l'uranio oltre il 20%, e, se fosse necessario, saremmo in grado di avviare anche oggi la produzione di uranio arricchito al 40%, al 60% o al 90%. Attualmente - ha spiegato il portavoce - utilizziamo le centrifughe Ir1 e possiamo utilizzare in qualsiasi momento anche le nostre nuove centrifughe Ir4, Ir2m e Ir 6". (ANSA).