Francia:influenza aviaria,verso nuovi abbattimenti di anatre

PARIGI, 07 GEN - Le autorità sanitarie francesi intendono estendere le procedure di abbattimento preventivo delle anatre nel sud-ovest della Francia, una zona particolarmente attiva nella produzione del foie gras, per tentare di contenere la propagazione dell'influenza aviaria. "Abbiamo un virus che è più forte di noi. Ci sono sempre nuovi focolai che appaiono", ha dichiarato la direttrice di Cifog, un ente che rappresenta il comparto del foie gras, Marie-Pierre Pé, evocando un totale di circa un centinaio di focolai confermati in Francia, in particolare, nel dipartimento delle Landes, ma anche nel Gers e nei Pyrénées-Atlantiques. L'altro ieri, il ministero dell'Agricoltura di Parigi ha annunciato che per bloccare la propagazione del virus si è già proceduto all'abbattimento di oltre 200.000 anatre e altre 400.000 lo saranno prossimamente. In particolare, circa 100.000 anatre sono state abbattute all'interno di focolai identificati, mentre 104.000 sono state oggetto di abbattimento preventivo intorno a questi stessi focolai. (ANSA).