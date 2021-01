Obama fa paddle alle Hawaii, lontano dai duelli in Georgia

NEW YORK, 06 GEN - Barack Obama e' stato immortalato nei giorni scorsi mentre praticava il paddle solcando le onde dell'Oceano alle Hawaii, a migliaia di chilometri di distanza dai ballottaggi in Georgia per il Senato. Il New York Post ha diffuso un video dell'ex presidente mentre spingeva la tavola da surf con una pagaia. Poco distante un agente del Secret Service lo seguiva su un kayak. Come è ormai tradizione, gli Obama trascorrono le vacanze natalizie sull'isola di O'ahu, dove il 44/o presidente è cresciuto. Qualche giorno prima i fotografi avevano avvistato sia Barack che Michelle Obama fare kayak. (ANSA).