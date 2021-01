Democratico Ossoff dichiara vittoria in Georgia

WASHINGTON, JAN 6 - Il democratico Jon Ossoff ha rivendicato la vittoria nel secondo ballottaggio in Georgia per il Senato, quando con il 98% delle schede scrutinate è avanti 50,2% contro il 49,8% del repubblicano Devid Perdue. "Georgia grazie per la fiducia che mi hai accordato", ha affermato in una breve dichiarazione. I grandi network americani non hanno ancora annunciato il vincitore di questo ballottaggio ma se il risultato sarà confermato i dem conquisteranno il controllo di tutto il Congresso. Ossoff diventerà il più giovane senatore dai tempi di Biden, circa 50 anni fa. (ANSA).