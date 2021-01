Usa, il dem Warnock vince uno dei due ballottaggi in Georgia

ROMA, 06 GEN - Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato Usa. E' la proiezione della Cnn. In precedenza lo stesso Warnock aveva rivendicato la vittoria: "Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha detto il reverendo. E' il primo senatore afroamericano della Georgia. (ANSA).