Golfo: Bin Salman, di nuovo uniti contro l'Iran

BEIRUT, 05 GEN - L'Arabia Saudita e il Qatar, riconciliatisi dopo più di tre anni di crisi, "hanno oggi il bisogno urgente di unire i loro sforzi per fare fronte alle sfide che ci circondano, in particolare le minacce poste dal programma nucleare e dai missili balistici del regime iraniano". Lo ha detto oggi il principe ereditario saudita Muhammad bin Salman ad al Ula, città nord-occidentale saudita, dove è in corso il vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, a cui partecipano i leader dei sei Paesi membri dell'organizzazione guidata da Riad. (ANSA).