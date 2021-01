Usa: Obama, Georgia cruciale, posta in gioca alta

NEW YORK, 05 GEN - La posta in gioco con i ballottaggi della Georgia "non potrebbe essere più alta. Stiamo assistendo a come alcuni sono disposti a spingersi per mantenere il potere e minacciare i principi fondamentali della nostra democrazia". Lo afferma Barack Obama in un implicito riferimento a Donald Trump nel giorno dell'atteso voto in Georgia che deciderà chi fra democratici e repubblicani controllerà il Senato. "La nostra democrazia non riguarda una persona, neanche se è il presidente, riguarda voi", dice rivolgendosi agli americani, che esorta ad andare a votare. (ANSA).