Covid: Thailandia prolunga lo stato di emergenza

ROMA, 05 GEN - La Thailandia ha prolungato lo stato di emergenza fino alla fine di febbraio. Lo ha annunciato un portavoce del governo in una conferenza stampa, riferisce la Cnn online. Anucha Burapachaisri ha affermato che il governo ha deciso di estendere il decreto per garantire che le autorità siano preparate ad affrontare rapidamente un'epidemia di Covid-19. Ieri, la Thailandia ha registrato il record di nuovi casi dall'inizio della pandemia con 745 nuove infezioni, secondo i dati del Dipartimento per il controllo delle malattie. In termini globali, il numero di persone colpite dalla pandemia nel Paese rimane basso. Ad oggi, il numero totale di positivi è pari a 8.966, con 65 decessi. (ANSA).