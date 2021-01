Trump, democratici non prenderanno questa Casa Bianca

NEW YORK, 04 GEN - "Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato" dopo i tentativi di rubare la Casa Bianca. "I democratici non prenderanno questa Casa Bianca, ci batteremo". Lo afferma Donald Trump in Georgia a poche ore dai ballottaggi che decideranno chi fra i democratici e i repubblicani controllerà il Senato. (ANSA).