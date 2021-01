Covid,negli Usa un morto ogni 33 secondi la scorsa settimana

NEW YORK, 04 GEN - Gli Stati Uniti hanno registrato in media la scorsa settimana un morto ogni 33 secondi legato al Covid. E' quanto emerge dalle analisi di Cnn sui dati della John Hopkins University. Ieri gli Stati Uniti hanno registrato 210.479 casi di coronavirus e 1.394 decessi provocati dalla malattia. I nuovi dati portano il totale dei contagi a quota 20.636.663 e quello dei morti a quota 351.580. Finora nel Paese sono state distribuite almeno 13.071.925 dosi di vaccino ed almeno 4.225.756 dosi sono state amministrate, ha reso noto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. (ANSA).