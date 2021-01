Covid: India, il vaccino locale preoccupa diversi esperti

ROMA, 04 GEN - Diversi esperti sanitari, citati dalla Bbc, hanno espresso preoccupazione per l'approvazione d'emergenza da parte dell'India di un vaccino contro il coronavirus prodotto nel Paese. Domenica, Delhi ha dato il via libera al suo farmaco - noto come Covaxin - insieme a quello di AstraZeneca, anch'esso prodotto in India. Il primo ministro Narendra Modi ha salutato l'approvazione come un "punto di svolta", ma gli esperti sanitari avvertono che è stata affrettata. La rete di organizzazioni non governative All India Drug Action Network ha detto di essere "scioccata", parlando di "forti preoccupazioni per l'assenza di dati sull'efficacia" e una mancanza di trasparenza che "solleverebbe più domande che risposte e probabilmente non rafforzerà la fiducia nei nostri organi decisionali scientifici". La dichiarazione è arrivata dopo che l'autorità indiana per i farmaci ha insistito che Covaxin è "sicuro e fornisce una robusta risposta immunitaria". Uno dei più eminenti esperti medici dell'India, la dottoressa Gagandeep Kang, ha detto al quotidiano Times of India di "non aver visto niente di simile prima" e che "non ci sono assolutamente dati sull'efficacia che sono stati presentati o pubblicati". (ANSA).