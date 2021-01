Nuove scosse di terremoto in Croazia, torna la paura

(ANSAmed) - BELGRADO, 04 GEN - Nuove scosse di terremoto si sono registrate nelle prime ore di stamane nelle zone della Croazia già colpite dal forte sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. Come riferiscono i media regionali, una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle 7.49 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina a 50 km circa a sudest di Zagabria semidistrutta dal terremoto di una settimana fa. Il sisma che ha provocato di nuovo paura tra gli abitanti è stato avvertito chiaramente in tutto il cratere che comprende Sisak, Glina, Majske Poljane, fino a Zagabria, Banja Luka e anche nel nord della Bosnia-Erzegovina. In precedenza un'altra scossa di magnitudo 3.5 si era registrata alle 4.20 con epicentro sempre intorno a Petrinja. Nella regione colpita dal terremoto - il cui bilancio è di sette morti e una trentina di feriti - sono in corso le operazioni di assistenza alle popolazioni colpite e di rimozione delle macerie. Aiuti giungono da molti Paesi, Italia compresa. (ANSAmed).