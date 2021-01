Usa 2020: Trump, ballottaggi in Georgia illegali

WASHINGTON, JAN 2 - "Illegali e non valide". Donald Trump torna a denunciare l'illegittimità delle elezioni in Georgia, compresi i due ballottaggi che il 5 gennaio decideranno il destino del Senato. Il presidente se l'è presa in particolare con il 'Georgia consent decree', un accordo raggiunto in marzo fra democratici e repubblicani di questo stato sulla convalida delle firme dei voti postali. "Il Georgia consent decree è incostituzionale e dunque le elezioni presidenziali 2020 in questo stato sono illegali e non valide, e questo comprende anche le due elezioni senatoriali in corso", ha twittato. Le accuse senza prove di Trump rischiano però di inficiare la partecipazione degli elettori repubblicani, chiamati in massa a sostenere la rielezione dei senatori Kelly Loeffler e David Purdue. (ANSA).