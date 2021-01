Norvegia: trovato il corpo di uno dei dispersi nella frana

ROMA, 01 GEN - Il corpo di uno dei 10 dispersi travolti dalla collina franata sul villaggio di Ask in Norvegia è stato trovato dai soccorritori questo pomeriggio. Lo riporta la Bbc. Ma dopo un iniziale rallentamento dovuto al fango della collina che ha continuato a scorrere senza sosta travolgendo le case che incontrava nel suo commino, ora la squadra di specialisti entrati in campo spera di poter ancora trovare dei sopravvissuti. "Il fatto che sia stato trovato un corpo indica che siamo in un punto dove potrebbero esseri altre persone", ha spiegato la polizia. Mentre elicotteri e droni continuano a perlustrare la zona, gli specialisti svedesi hanno trovato il modo di raggiungere le case grazie ad una serie di pannelli di polistirolo fatte aderire al fango con un effetto domino. A far pensare alla possibilità che possano esserci dei sopravvissuti, il ritrovamento ieri di un dalmata, scomparso assieme al suo padrone e salvato dai soccorritori. (ANSA).