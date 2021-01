Covid: de Blasio vuole 1 mln vaccinati a Nyc entro gennaio

NEW YORK, 01 GEN - Il sindaco di New York Bill de Blasio spera di avere un milione di persone vaccinate nella Grande Mela entro la fine di gennaio. "Abbiamo fissato un obiettivo, vaccineremo un milione di newyorkesi nel mese di gennaio - ha spiegato alla Cnn - Avremo bisogno dell'aiuto del governo federale, del governo statale, dei produttori del vaccino, abbiamo bisogno che tutti si uniscano. Ma sappiamo che New York City può vaccinare un milione di persone in gennaio". "Ogni singola volta che vacciniamo qualcuno abbiamo fatto un passo avanti per rendere il coronavirus un ricordo del passato per quanto riguarda l'orribile presa che ha avuto sulla nostra società", ha proseguito, insistendo sul fatto che la citta' ha pero' bisogno del sostegno del governo federale, inclusa la richiesta alla Casa Bianca di usare il 'Defense Production Act' per costringere le imprese a sviluppare le forniture necessarie per i vaccini. (ANSA).