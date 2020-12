Folla per Capodanno a Wuhan, il video fa il giro del mondo

ROMA, 31 DIC - Sta facendo il giro del mondo sui social il video del capodanno a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare l'anno nuovo migliaia di persone si sono riversate nelle strade per fare tutto ciò che si fa ad ogni capodanno: countdown, brindisi, luci e migliaia di palloncini che volano in aria. L'unica differenza rispetto ad una fine d'anno qualunque è che tutti indossano la mascherina. E sul web, dal resto del mondo, quasi tutto chiuso in casa, di fronte al video dei festeggiamenti rilanciato dai media internazionali, si alternano commenti di stupore, apprezzamento per la capacità di reazione al virus, ma anche molta rabbia. "Loro festeggiano e noi non possiamo uscire", è il commento più comune. (ANSA).