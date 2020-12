Brexit: Gibilterra entra nella zona Schengen

ROMA, 31 DIC - Gran Bretagna e Spagna hanno trovato un accordo sul futuro di Gibilterra dopo la Brexit. La colonia britannica in territorio spagnolo resterà libera di far parte di alcuni programmi dell'Ue, tra i quali Schengen. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, secondo quanto riportato dal Guardian. "Abbiamo rimosso la barriera", ha aggiunto. I negoziati su Gibilterra sono stati paralleli a quelli sugli altri capitoli dee divorzio tra Londra e Bruxelles e il suo futuro non era stato menzionato nell'intesa raggiunta a Natale. (ANSA).