Covid: Brasile,folla in spiaggia Ipanema nonostante lockdown

RIO DE JANEIRO, 31 DIC - La spiaggia di Ipanema, una delle più visitate dai turisti in vacanza a Rio de Janeiro, è stata presa d'assalto dalla folla, la notte scorsa, nonostante le misure prese dal Comune per evitare assembramenti che facilitino la diffusione del coronavirus. Persone senza mascherina sono rimaste fino all'alba di oggi a Ipanema, una delle spiagge più frequentate della metropoli carioca, confinante con la più famosa, Copacabana, dove, dalla mezzanotte di oggi, sono stati bloccati 3.000 posti auto. Stasera infatti non si terrà il tradizionale spettacolo con i fuochi di artificio a Copacabana, visto l'anno scorso da quasi 2 milioni di persone. Le restrizioni per impedire i festeggiamenti del Capodanno sono state adottate dal sindaco ad interim, Jorge Felippe, insediatosi dopo l'arresto del sindaco uscente, Marcelo Crivella, arrestato per corruzione. (ANSA).