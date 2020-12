Covid: Usa, morto un deputato appena eletto, aveva 41 anni

ROMA, 30 DIC - Il giovane deputato del Congresso americano Luke Letlow, eletto lo scorso novembre, è morto per "complicazioni legate al Covid-19". Lo ha riferito il suo portavoce nella notte, come riporta la Cnn. Letlow, 41 anni, eletto in Louisiana per i repubblicani, aveva annunciato la sua positività al virus lo scorso 18 dicembre, scrivendo su Fb che era "a casa a riposare, seguendo tutte le linee guida CDC, i protocolli di quarantena e le raccomandazioni dei medici". Alcuni giorni dopo era stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. (ANSA).