Albania: cambi al governo, una donna agli Esteri

TIRANA 29 DIC - Nuovi cambi al governo del premier albanese Edi Rama, il quale, dopo aver coperto per circa due anni anche l'incarico di ministro degli Esteri, ha annunciato oggi di aver affidato la guida della diplomazia ad una donna, Olta Xhaçka, attuale ministra della Difesa. La decisione coincide con la conclusione della presidenza albanese dell'Osce. A capo della Difesa, ritorna all'esecutivo Niko Peleshi, ex vice premier ed ex ministro dell'Agricoltura. Due settimane fa, il premier era stato costretto a cambiare anche il ministro dell'Interno dopo le dimissioni di Sander Lleshaj, a seguito dell'uccisione da parte di una pattuglia, la notte dell'8 dicembre, di un ragazzo di 25 anni, Klodian Rreshja, in una zona periferica dei Tirana durante il coprifuoco, anche qui in vigore come misura anti-Covid. (ANSA)