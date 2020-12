Covid: in Iran 5.908 casi e 121 vittime in 24 ore

ISTANBUL, 28 DIC - Sono 5.908 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Iran, dove il totale dei contagi sale a 1.206.373. Le nuove vittime ammontano a 121, diventando in tutto 54.814. I ricoverati in terapia intensiva sono 5.174, mentre i pazienti guariti crescono complessivamente a 960.751. I test effettuati salgono a 7.460.422. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. (ANSA).