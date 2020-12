Covid: 600.000 contagi in Cile, vaccinate 8.649 persone

SANTIAGO DEL CILE, 28 DIC - Nel giorno in cui il Cile ha superato la soglia dei 600.000 contagiati dal coronavirus, sono state vaccinate ieri 8.649 persone, tutti operatori sanitari, grazie all'arrivo alla vigilia di Natale delle prime 10.000 dosi del vaccino del laboratorio Pfizer. Lo riferisce il quotidiano El Mercurio. Nella sua pagina online il giornale precisa che secondo l'ultimo rapporto del ministero della Salute cileno, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.711 nuovi contagiati, che hanno portato il totale generale da marzo a quota 600.105. Inoltre, con 39 casi ieri, il numero dei morti è arrivato a 16.443. In pochi giorni le autorità cilene hanno reso possibile la vaccinazione di 8.649 medici ed infermieri, per lo più donne, della Regione Metropolitana e di quelle di Biobío, La Araucanía e Magallanes, che dovranno ricevere la seconda dose fra tre settimane. Ciò è stato fatto utilizzando l'89% del primo quantitativo di vaccini ricevuto da Pfizer. Fonti ministeriali hanno infine assicurato che in settimana dovrebbe arrivare nella capitale cilena un aereo con altre 10.000 dosi per proseguire il processo di immunizzazione che riguarderà le persone in prima linea o a rischio e poi, progressivamente, tutta la popolazione.(ANSA).