Covid: Fauci, il peggio negli Usa deve ancora arrivare

WASHINGTON, 27 DIC - "Il peggio deve ancora venire": Anthony Fauci, nonostante negli Usa sia partita la vaccinazione di massa, non nasconde la preoccupazione per un'ulteriore aumento dei casi di Covid e dei decessi. Un nuovo balzo quasi inevitabile dopo la festivita' di fine anno, giorni in cui milioni di americani hanno continuato a spostarsi da una parte all'altra del Paese. Il massimo esperto di virologia negli Usa, intervistato dalla Cnn, ha parlato di "punto critico" della pandemia e di una pressione sempre maggiore sul sistema sanitario e ospedaliero. Fauci ha poi insistito sul fatto che il presidente Donald Trump dovrebbe vaccinarsi.(ANSA).