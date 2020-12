Terremoti: Perù, scossa di 6,1 gradi vicino a Arequipa

LIMA, 28 DIC - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,1 gradi sulla scala Richter è stata registrata oggi nella regione di Arequipa (Perù meridionale) alle 2.11 locali (8.11 ora italiana). Lo ha reso noto a Lima il Centro sismologico nazionale (Csn). Il sisma, ha precisato via Twitter il Csn, ha avuto un epicentro a 36 chilometri a sudovest di Chala e un ipocentro a 36 chilometri di profondità. Da parte sua il Centro di operazioni di emergenza nazionale (Coen) ha indicato che la scossa è stata "moderatamente" avvertita dalla popolazione, e che "per il momento non si segnalano danni alle persone o alle infrastrutture".(ANSA).