Vax Day: Macron, è gratis e non sarà obbligatorio

ROMA, 27 DIC - "L'ho detto e lo ripeto: il vaccino non sarà obbligatorio. Fidiamoci dei nostri ricercatori e dei nostri medici. Siamo il Paese dei Lumi e di Pasteur, la ragione e la scienza di devono guidare": lo scrive su Twitter, in occasione dell'inizio delle vaccinazioni anti-Covid in Europa, il presidente francese Emmanuel Macron, ribadendo anche che "il vaccino è totalmente gratuito. Non è richiesto alcun pagamento. Siamo fieri del nostro sistema sanitario". (ANSA).