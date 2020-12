Giappone chiude le frontiere agli stranieri

ROMA, 26 DIC - Il Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del covid-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha comunicato il governo giapponese, riferisce l'agenzia Nikkei. Sarà consentito il rientro nel paese ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone. (ANSA).