Covid: presidente turkmeno propone la liquirizia come cura

(ANSA-AFP) - ASHKHABAD, 26 DIC - La nuova presunta cura miracolosa contro il Covid? La liquirizia. E' quanto assicura il presidente del Turkmenistan, paese dell'Asia centrale che garantisce di essere stato risparmiato dalla pandemia. "Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il coronavirus, e uno di questi potrebbe essere la radice di liquirizia", ;;secondo Gurbangouly Berdymoukhamedov. Senza senza fornire alcuna prova scientifica per le sue dichiarazioni, Berdymoukhamedov sostiene che "la liquirizia impedisce lo sviluppo del coronavirus" e che "anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di liquirizia ha un effetto neutralizzante". Notando che il Turkmenistan ha "riserve sufficienti" di liquirizia, il presidente ha quindi incaricato l'Accademia Nazionale delle Scienze di condurre studi sui presunti effetti benefici di questa pianta aromatica presente anche in Europa. (ANSA-AFP).