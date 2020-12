Von der Leyen, Natale diverso, col vaccino tornerà normalità

ROMA, 25 DIC - "Quest'anno il Natale è diverso. Ma oggi ho un messaggio di speranza: insieme possiamo sconfiggere questo virus. Tra due giorni inizierà la vaccinazione in tutta l'Ue. E gradualmente, saremo in grado di tornare alla vita normale. Fino ad allora, stiamo attenti". Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter in un messaggio di auguri di buon Natale. (ANSA).