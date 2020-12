Brexit: Johnson, Gb riprende in mano il suo destino

LONDRA, 24 DIC - L'accordo di libero scambio post Brexit con l'Ue ci aiuterà a "difendere i posti di lavoro" nel Regno Unito e allo stesso tempo di "riprendere il nostro destino nelle mani" uscendo dal mercato unico e dall'unione doganale dal primo gennaio 2021 per "prosperare" facendo fruttare nuove opportunità, oltre che per concentrarci nella battaglia contro il Covid che è al momento "la nostra priorità numero uno". Lo ha detto Boris Johnson annunciando il deal con Bruxelles. Il premier Tory ha parlato di "un buon deal per tutta l'Europa". (ANSA).