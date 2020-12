Tunisia: arrestato magnate politico Nabil Karoui

TUNISI, 24 DIC - L'autorità giudiziaria tunisina ha emesso un mandato di carcerazione nei confronti di Nabil Karoui, magnate tv, fondatore e presidente del partito Qalb Tounes, già candidato alle presidenziali nel 2019. Lo ha annunciato il portavoce del Tribunale della capitale, Mohsen Dali, dopo aver fatto sapere che Karoui è stato convocato in mattinata dal giudice istruttore della divisione per essere sentito sugli stessi fatti di evasione fiscale e riciclaggio di denaro sporco per i quali era già stato detenuto dal 23 agosto 2019 al 9 ottobre 2019, quando la Corte di Cassazione ne ordinò il rilascio, subordinandolo alla alla valutazione da parte dei giudici di un rapporto finale sulla vicenda redatto da un pool di tre esperti consegnato in questi giorni. Secondo una fonte citata dalla radio locale Mosaique fm questi esperti Karoui non avrebbe fornito alcuna prova della provenienza di 143 milioni di dinari che risultano dalle carte. (ANSA).