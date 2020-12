Francia:militare fermato con cocaina si suicida in aeroporto

PARIGI, 23 DIC - Dramma a pochi giorni da Natale all'aeroporto di Orly, il secondo aeroporto parigino, tra i principali di Francia. Un militare di 33 anni si è suicidato oggi, verso mezzogiorno, all'interno dello scalo, dopo essere stato fermato dalla polizia. L'uomo, giunto a bordo di un aereo proveniente dalla Guiana francese, era stato fermato poco prima con 4 chili di cocaina. Durante il fermo in aeroporto il militare non in servizio è riuscito a impadronirsi dell'arma di un poliziotto e si è sparato al mento. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto poco dopo. L'inchiesta è stata affidata alla procura di Créteil. (ANSA).