Covid: viaggiatori a Ny riceveranno ordine quarantena

WASHINGTON, 23 DIC - I viaggiatori britannici in arrivo nella città di New York riceveranno di persona un ordine di quarantena che sarà recapitato a domicilio dalle autorità competenti. Funzionari che quindi busseranno alla porta di casa o della camera di albergo. Per tutti gli altri viaggiatori l'ordine sarà inviato tramite e-mail certificata. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio. La misura ha effetto immediato.(ANSA).