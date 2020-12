Covid: superato un milione di casi in Perù

ROMA, 23 DIC - Il Perù ha superato il milione di casi confermati di Covid-19, con 37.218 persone decedute nel Paese a causa della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Salute, nel suo ultimo bilancio giornaliero aggiornato a ieri sera. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Andina, sono nello specifico 1.000.153 i contagi rilevati finora in Perù, dei quali 936.182 persone hanno completato il loro periodo di isolamento domiciliare o sono state dimesse da una struttura sanitaria. Il bilancio del ministero riporta che sono 4.209 i pazienti ricoverati per Covid-19 nelle strutture sanitarie del Paese, e 1.111 si trovano in unità di terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica. (ANSA).