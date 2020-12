Variante Gb: a Dover tafferugli fra camionisti e polizia

LONDRA, 23 DIC - Tensione e tafferugli al porto di Dover fra i camionisti infuriati in colonna e la polizia. E' stato arrestato uno degli autotrasportatori, secondo quanto riporta la polizia del Kent. Il blocco imposto dalla Francia ai veicoli in arrivo dall'Inghilterra, per arginare la pericolosa variante di coronavirus, è stato rimosso nelle ultime ore ma restano migliaia di mezzi incolonnati nel porto e nelle vie di accesso a Dover. Le forze dell'ordine hanno qualche difficoltà a gestire l'intenso traffico, al quale si sommano le proteste degli autotrasportatori. Per ovviare al blocco, il governo britannico ha lanciato un piano d'emergenza per sottoporre ai test per il Covid i camionisti, prima che arrivino al confine per entrare nel continente europeo. I tamponi vengono effettuati nell'aeroporto dismesso di Manston, situato a nord di Dover, e trasformato in un immenso parcheggio per tir. (ANSA)